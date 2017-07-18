За сутки в Вологодской области утонули двое мужчин

18.07.2017 [Происшествия]

Двое человек утонули в Вологодской области за прошедшие сутки.

Первый несчастный случай произошел 17 июля в Верховажском районе. Там с пирса упал в реку Вагу 65-летний мужчина. Его тело обнаружили сотрудники полиции.

Еще один человек утонул сегодня ночью на Волго-Балте в Вытегорском районе. Как нам рассказали в пресс-службе областного МЧС, несчастный случай произошел возле поселка Алексеевское. 52-летний мужчина упал в воду с борта грузового судна, его тело было обнаружено сегодня в 10.48.

Напомним также, что пока не найдено тело утонувшего мужчины в Великом Устюге. Его ищут с 15 июля.

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