За сутки в Вологодской области утонули двое мужчин

Двое человек утонули в Вологодской области за прошедшие сутки.

Первый несчастный случай произошел 17 июля в Верховажском районе. Там с пирса упал в реку Вагу 65-летний мужчина. Его тело обнаружили сотрудники полиции.

Еще один человек утонул сегодня ночью на Волго-Балте в Вытегорском районе. Как нам рассказали в пресс-службе областного МЧС, несчастный случай произошел возле поселка Алексеевское. 52-летний мужчина упал в воду с борта грузового судна, его тело было обнаружено сегодня в 10.48.

Напомним также, что пока не найдено тело утонувшего мужчины в Великом Устюге. Его ищут с 15 июля.