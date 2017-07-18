В Вологодской области создадут портал с информацией о конкурсах и олимпиадах для одаренных школьников

В Вологодской области создадут интернет-портал с информацией о конкурсах и олимпиадах для одаренных школьников. Планируется, что сайт начнет работать в новом учебном году.

- На этом портале будет размещаться информация о тех мероприятиях, которые будут проходить и могут быть организованы на уровнях районов, области, Российской Федерации. В настоящее время концепция портала уже разработана, передана специалистам для создания сайта. Надеюсь, что этот портал заработает до конца этого года, - рассказал журналистам директор Вологодского многопрофильного лицея Андрей Платонов.

Отметим, что необходимость в таком сайте существует уже давно. Родители учеников в школах Вологды отмечают, что их и детей плохо информируют о проходящих конкурсах и олимпиадах, данные о подобных мероприятиях крайне редко публикуются на сайтах школ.

- Нам идея с созданием такого сайта нравится, потому что у нас в школе дети часто пропускают разные олимпиады и конкурсы просто потому, что не знают о них. Причем раньше, когда в нашей школе пользовались другим электронным дневником, эта информация размещалась в нем, а с тех пор, как школа перешла на ЭДУ в системе ГИС Образование, где возможности выставлять объявления нет, с информированием стало очень плохо. Надеемся, что теперь ситуация поменяется к лучшему, - рассказали родители.

Андрей Платонов также напомнил, что в лицее с 2013 года функционирует специальный Центр по работе с одаренными детьми. Его цель – выявление, поддержка и развитие способностей талантливых школьников. В Центре проходят обучение дети со всей Вологодской области, для этого разработан ряд дистанционных курсов, видеоуроки, проводятся семинары и вебинары для педагогов.

На сайте Вологодского многопрофильного лицея в разделе «Центр одаренные дети» размещена подробная информация для школьников и их родителей о работе Центра.

- В этом году мы также будем проводить учебно-тренировочные сборы для подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников. Мы привлечем федеральных экспертов и проведем интенсивные курсы на базе нашего нового центра «Корабелы Прионежья». Таким образом мы сможем подготовить не только детей, но и педагогов, которые с ними работают. Сборы будут проходить в период с 30 октября по 13 ноября. Они будут подразделены на две части: первый блок для гуманитариев, это занятия по литературе, праву, обществознанию, русскому языку. Второй блок - для технарей: математики, химики, физики, биологи. В сборах примут участие ребята со всех районов Вологодской области, - рассказала начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования областного департамента образования Анна Микурова.

Отметим, что в прошлом учебном году в областных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах приняли участие почти 102 тысячи школьников.