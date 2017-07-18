В Никольском районе из-за удара молнии загорелся частный дом

В Никольском районе из-за удара молнии во время грозы сгорел частный дом. Сигнал о возгорании поступил на пульт «01» накануне около трех часов дня.

- Местные жители рассказали, что в частный дом попала молния, через некоторое время после этого пошел дым. На момент возгорания хозяев внутри не было, они проживают в городе Вологда, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.

Огнем повреждена внутренняя отделка на площади 35 квадратных метров, это фактически половина дома, отмечают в МЧС.