На здании училища XIX века на улице Ленина в Вологде достраивают верхний этаж

В Вологде в рамках реставрационных работ на здании бывшего училища XIX века на Ленина, 7 из современных материалов достраивается верхний этаж. Об этом в соцсети написала координатор градозащитного движения Ольга Смирнова.

NewsVo направил по этому факту запрос в комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области. По мнению чиновников, никаких нарушений в этом нет:

- В ходе проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Здание училища 19 в» улица Ленина, 7, были установлены новые факты, связанные с исторической высотой стен указанного объекта. Разработчиками проекта проведены дополнительные обследования и получено заключение аттестованного Министерством культуры эксперта, подтверждающее выявленные высотные отметки, которые имело здание до проведения его ремонта в середине XX века. В связи с этим авторским надзором были внесены дополнительные корректировки в проведение ремонтно-реставрационных работ, что зафиксировано в журнале авторского надзора, - говорится в ответе ведомства.

Напомним, бить тревогу по поводу этой реставрации вологодские градозащитники начали в 2016 году:

- Здание училища XIX века на Ленина, 7 уничтожают под видом реставрации: делают капитальную железобетонную пристройку к зданию; роют котлован под железобетонный фундамент, уничтожая сводчатые конструкции в основании здания; выламывают кирпич XIX века, заменяя его на новый. Внутренние стены здания уже уничтожены - осталась только рамка. Такие работы грубо нарушают проект, в котором указано, что пристройка должна быть выполнена "из легких металлических и стеклянных конструкций. Пристраиваемый объем возводится как временное сооружение и не опирается на несущие конструкции объекта культурного наследия; она возводится независимо от существующего здания."

Кроме того, от проводимых работ на соседнем здании Камерного театра пошли трещины .

Реставрацией здания на улице Ленина, 7 занимается череповецкое ООО «Электра», к которому у градозащитников ранее уже возникали вопросы по выполняемым работам на других объектах Вологды. Например, в 2015 году эта фирма выполняла рестврационные работы на региональном памятнике по Октябрьской,11, при этом, вопреки правилам, там даже не был размещен информационный щит.

Добавим, что ООО "Электра" также выиграло аукцион на проведение реставрации еще нескольких исторических зданий в Вологде, в частности, на улице Мира,9 и Воскресенского собора.