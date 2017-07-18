Под Устюжной водитель «Ауди» погиб при обгоне: машина столкнулась с автобусом

В Устюженском районе сегодня утром столкнулись «Ауди» и рейсовый автобус Устюжна-Череповец. Один человек погиб, двое пострадали.

ДТП произошло около 9 часов на 227 километре трассы «Вологда-Новая ладога».

- 55-летний водитель автомобиля «Ауди А6», житель Ярославля, при выполнении обгона легкового автомобиля не рассчитал безопасное расстояние до встречной автомашины, стал возвращаться в свою полосу, обратно, и совершил столкновение с попутным автобусом «Мерседес», который выполнял межрайонный рейс «Устюжна-Череповец», - рассказали Newsvo в пресс-службе регионального УГИБДД.

В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте, травмы получили 46-летняя женщина и 17-летний подросток, также ехавшие в «Ауди». В автобусе находились 14 пассажиров, никто из них не пострадал.