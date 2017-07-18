В Вологде ищут молодого человека, укравшего из супермаркета дорогой алкоголь

18.07.2017 [Происшествия]

В Вологде полицейские объявили в розыск молодго человека, который украл из магазина дорогой алкоголь, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Инцидент произошел 21 июня в магазине на Можайского, 24.  Неизвестный вынес из торгового зала дорогой алкоголь, не заплатив за него. Что это был за напиток, в пресс-службе областного УМВД не уточнили.

Подозреваемому в краже 18- 25 лет, он худощавого телосложения,  волосы русые, средней длины. Был одет в куртку синего цвета с белыми полосками и капюшоном (см. фото).

Всех, кто что-либо знает о местонахождении этого молодого человека, просят сообщить в полицию по телефонам: 76-31-14 или 8-900-502-90-38.

Тэги: кража, розыск
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