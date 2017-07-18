Фермера из Усть-Кубинского района, растратившего 3 млн бюджетных денег, приговорили к условному сроку

Руководителю крестьянского фермерского хозяйства из Усть-Кубинского район вынесли приговор за мошенничество с бюджетной субсидией, сообщает областная прокуратура.

Напомним, Андрей Аверьянов модернизировал на своей ферме животноводческие помещения. В департамент сельского хозяйства он подал документы на возмещение затрат на эту реконструкцию. В бумагах значилась сумма выше 6 миллионов рублей, которую фермер в итоге получил. Но как выяснилось позже, документы он подделал, а реальные суммы затрат завысил.

В итоге ущерб региональной казне составил 3 миллиона рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Кроме того, фермер обязан вернуть департаменту сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 3 млн рублей. По данным прокуратуры, часть этой суммы бюджетом уже получена.