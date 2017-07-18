Перекресток улиц Северной и Карла Маркса в Вологде сделают круговым к 20 июля

18.07.2017 [Общество]
Перекресток улиц Северной и Карла Маркса в Вологде сделают круговым к 20 июля

Круговое движение на перекрестке улиц Северной и Карла Маркса в Вологде организуют к 20 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Соответствующие знаки на этом участке уже установлены, но пока закрыты. В ночь с 17 на 18 июля на перекрестке начали наносить специальную разметку.

- Для себя ставим цель – до 20 июля запустить круговое движение на перекрестке Северная – Карла Маркса. Естественно, заранее будем оповещать вологжан об изменениях через СМИ и попросим ГИБДД подежурить на этом участке, – рассказал заместитель мэра Вологды, начальник департамента городского хозяйства Антон Мусихин.

Напомним, решение о том, что на пересечении Северной и Карла Маркса необходимо круговое движение, было принято на рабочей группе, занимающейся проблемами организации дорожного движения. В ее состав входят представители городских властей, ГИБДД, эксперты ВоГУ, общественники. По мнению экспертов, круговой перекресток поможет разгрузить улицу Северную, уменьшит количество пробок и заторов, снизит риск аварий.

Кроме того, в Вологде планируют заменить «желтое» освещение пешеходных переходов на более яркое «белое», в том числе и на «зебре» по улице Северной. Андрей Травников поставил задачу привести в порядок газон на разделительной полосе вдоль этой магистрали.

Еще один вопрос, который чиновники обсудили в ходе выезда в микрорайон Водники – безопасность школьников. У школы № 12 на улице Северной, 6а, в которой учится около 1300 детей, нет тротуара. Дети, идущие на учебу, вынуждены лавировать между подъезжающими машинами.

- Наша задача – найти решение, чтобы обеспечить детям безопасный проход в школу. Важно, чтобы водители и пешеходы не делили одну территорию. Проработать пути решения этого вопроса необходимо до 1 сентября, – дал поручение своим заместителям мэр Вологды Андрей Травников.

Сложность заключается в том, что часть территории, по которой осуществляется подъезд к школе, является участком соседнего двора. Оборудовать подход возможно только на муниципальной земле. Планируется, что дорогу для пешеходов отделят от проезжей части преградой, например, полусферами.

Тэги: дороги, тротуары, безопасность
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