В Великом Устюге прекратили поиски утонувшего молодого человека: нет заявления от родственников

15 июля в затоне в районе судоремонтного завода в Великом Устюге утонул молодой человек. К нам обратились знакомые погибшего, которые удивляются, что погибшего не ищут. Однако, как мы выяснили, что спасатели не могут продолжать поиски, поскольку никаких заявлений от родственников утонувшего ни к ним, ни в диспетчерскую службу не поступало, а без заявления факт пропажи человека ничем не подтверждается.

Как нам рассказала знакомая пропавшего молодого человека, в тот день он отдыхал в компании троих друзей на берегу реки. По ее словам, после распития спиртных напитков они решили искупаться, но на берег вышли не все. По свидетельствам очевидцев, один из устюжан хотел нырнуть за потерянными очками, и после этого его никто не видел.

- Потерявшийся молодой человек страдал тяжёлым заболеванием тазобедренных суставов, передвигался с тростью и, в силу этого, не мог уплыть далеко или выбраться на берег через заросли, чтобы подшутить над товарищами. К слову, версию подобной шутки первой выдвинули вызванные на место происшествия полицейские и спасатели. На сегодняшний день, как рассказывает мать погибшего, никаких известий о поиске её сына ни от спасателей, ни от полиции не поступало, - рассказала Антонида Смолина.

Мы позвонили местным спасателям, чтобы узнать, ведутся ли поиски. Как нам сказали, пропавшего молодого человека искали два дня, а чтобы продолжать, нужно заявление от родственников, которого до сих пор не поступало. Этот факт подтвердили и в Единой дежурно-диспетчерской службе Великого Устюга: