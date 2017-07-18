В Череповецком районе школьник выстрелил из пневматики в голову 13-летней девочке

18.07.2017 [Происшествия]

В Череповецком районе следователи начали проверку по факту травмирования 13-летней девочки в деревне Бор.

Инцидент произошел 11 июля - в голову девочки выстрелил из пневматики ее знакомый школьник. Ребята решили пострелять из винтовки возле дома  дома.

- По предварительным данным, вечером 11 июля  14-летний подросток, находясь на огороженной площадке около дома-дачи в деревне Череповецкого района, стрелял из пневматической винтовки по установленной на территории мишени. В это время на площадку к дому зашла его 13-летняя подруга. В ходе их беседы винтовка с заряженной пулей оставалась в руках у подростка. Перекладывая в ходе разговора винтовку в другую руку, подросток задел спусковой курок, в результате произошел выстрел, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Пуля попала в лицо девочки, которая была госпитализирована в лечебное учреждение. По данным следствия, пневматическую винтовку мальчику купил его отец для домашних спортивных тренировок. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: пневматика, дети
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