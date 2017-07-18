В Вологде на Окружном шоссе КамАЗ врезался в автобус №14

18.07.2017 [Происшествия]

КамАЗ и автобус, следовавший по маршруту №14, столкнулись накануне на Окружном шоссе в Вологде. ДТП произошло около 11 часов утра.

29-летний водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди пассажирского ПАЗа. Произошло столкновение, в результате которого 55-летняя пассажирка автобуса получила ушибы и лечится амбулаторно, сообщает региональное управление ГИБДД.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло накануне в Череповце. 70-летний мужчина за рулем «Шкоды» при обгоне выехал на полосу встречного движения, создав помеху для движения встречному мотоциклу «Ямаха». Чтобы избежать столкновения, мотоциклист упал на бок и получил травмы. Он также лечится амбулаторно.

Тэги: ДТП
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