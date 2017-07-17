Снятый с крыши гостиницы «Пассаж» в Вологде купол обещают вернуть на место

Вологодские градозащитники обеспокоены тем, как идут реставрационные работы на здании бывшей гостиницы «Пассаж» на Марии Ульяновой, 2.

- Крыша снимается, купол исчезает, что там будет дальше - непонятно. Даже по стропилам видно, что крыша явно будет подниматься, то есть меняется наклон крыши. Что будет с куполом, сколько там будет оригинальных элементов, будет ли он похож на то, что было, опять же, большой вопрос. Кроме того, здание обмазывают цементом, что вообще очень вредно для здания: происходит закупоривание, оно не дышит. В общем, вопросы к реставраторам у нас возникают, - рассказала Newsvo координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда» Елена Смиренникова.

В комитете по охране объектов культурного наследия Вологодской области нам ответили, что купол гостиницы «Пассаж», согласно проекту работ, должен вернуться на место, он входит в состав предмета охраны объекта культурного наследия. Ответственность за соответствие результата работ заявленному проекту несет организация, осуществляющая авторский надзор. Выяснить ее название в комитете нам пока не удалось. Сам комитет по охране памятников проводит приемку реставрационных работ уже после их завершения.

- В феврале 2017 года комитетом была проведена предварительная проверка по факту использования при проведении ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Гостиница «Пассаж», 19 в» цементной смеси. В ходе проведенной проверки подрядной организацией и организацией, осуществляющей авторский надзор, была предоставлена информация о применении на объекте штукатурных смесей «Экстра-Б», «Экстра-С» и «Экстра», «Экстра-Б крупная», «Экстра-С крупная». В соответствии с заключениями по результатам ОАО НИИ «Спецпроектреставрация» указанные смеси пригодны для штукатурки объекта культурного наследия при проведении ремонтно-реставрационных работ, - говорится в ответе на наш запрос.

Напомним, проект реставрации здания гостиницы разрабатывало ООО «Абрис», а разрешение на ремонтно-реставрационные работы выдано компании ООО «Наследие». Заказчиком реставрационных работ является ООО «Талиман».