Футбольный клуб «Череповец» обыграл «СДЮШОР-Вологда» со счетом 9:1

Накануне в Череповце в матче Первенства МФФ "Золотое кольцо" среди любительских команд 3-й лиги состоялось первое областное дерби сезона.



Матч вызвал большой интерес, трибуны запасного поля стадиона «Металлург» были заполнены зрителями. Первый тайм череповчане выиграли со счётом 3:1, во второй сорокапятиминутке они забили ещё 6 мячей, доведя счёт до разгромных 9:1.



У череповчан дублём в этом матче отличился лучший бомбардир клуба Антон Балашов. Единственный гол в составе «СДЮШОР-Вологда» забил Дмитрий Пименов.



ФК «Череповец» после восьми туров делит первое место с костромским «Динамо». В следующем туре, 19 июля, череповецкая команда сыграет в Иваново против «Текстильщика», а «СДЮШОР-Вологда» в этот день на своем поле примет кировский «Факел».

