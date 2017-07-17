Футбольный клуб «Череповец» обыграл «СДЮШОР-Вологда» со счетом 9:1

17.07.2017 [Спорт]
Футбольный клуб «Череповец» обыграл «СДЮШОР-Вологда» со счетом 9:1

Накануне в Череповце в матче Первенства МФФ "Золотое кольцо" среди любительских команд 3-й лиги состоялось первое областное дерби сезона.

Матч вызвал большой интерес, трибуны запасного поля стадиона «Металлург» были заполнены зрителями. Первый тайм череповчане выиграли со счётом 3:1, во второй сорокапятиминутке они забили ещё 6 мячей, доведя счёт до разгромных 9:1.

У череповчан дублём в этом матче отличился лучший бомбардир клуба Антон Балашов. Единственный гол в составе «СДЮШОР-Вологда» забил Дмитрий Пименов.

ФК «Череповец» после восьми туров делит первое место с костромским «Динамо». В следующем туре, 19 июля, череповецкая команда сыграет в Иваново против «Текстильщика», а «СДЮШОР-Вологда» в этот день на своем поле примет кировский «Факел».
 

Тэги: Футбол
Фото: vk.com/cherepovets_football_club
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