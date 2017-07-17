В Великоустюгском районе 15-летняя девушка на мопеде врезалась в мотоциклиста без прав

15-летняя девушка за рулем мопеда стала виновницей ДТП в Великоустюгском районе. Инцидент произошел в воскресенье, 16 июля, около четырех часов утра в деревне Карасово.

Девушка, не имея права управления (ред. - на мопеде можно ездить с 16 лет), села за руль мопеда «Альфа», нарушила правила маневрирования и допустила столкновение с мотоциклом «Стелс – Дельта». Известно, что у 20-летнего водителя мотоцикла прав на управление транспортным средством также не было, кроме того «Стелс» не был зарегистрирован в установленном порядке.

В результате ДТП водитель мотоцикла был госпитализирован в ЦРБ, его 30-летняя пассажирка также получила травмы, но лечиться будет амбулаторно.

Еще одна авария с мотоциклом произошла в ночь с субботы на воскресенье в Грязовецком районе. Винокником ее также стал водитель без прав. Около трех часов ночи на 56 км автодороги Грязовец-Вохтога 23-летний водитель мотоцикла «Иж», совершая разворот налево, не подал сигнал поворота и допустил столкновение с попутным автомобилем «Лада Веста». Прав на управление у мотоциклиста не было.