Байкер-фест «Землепроходцы Земли Русской» пройдет в рамках празднования 870-летия Великого Устюга

17.07.2017 [Общество]

21 июля Великий Устюг начнет праздновать юбилейный День города - 870 лет со дня основания. Местами для проведения торжеств станут улица Набережная, площадь Ленина, парк культуры и отдыха им. М.М. Булдакова, площадь Славы и городской стадион. На Вотчине Деда Мороза 20 июля откроется фестиваль «Семья России».

В рамках праздника состоится мастер-класс по колокольному звону, посвящённый Дню памяти святого Прокопия Праведного. Кроме того, в эти дни пройдет Всероссийский фестиваль казачьей песни.

21 июля в 21-00 на площади Славы выступит московская группа «ОдноНо».

22 июля жители и гости праздника могут посетить выставку-продажу изделий народных художественных промыслов «Город мастеров». В 13-00 начнется фестиваль народного костюма «Красный сарафан», в 15-00 – джазовой музыки «Кузница джаза». Весь день в парке культуры и отдыха будет работать лагерь клубов исторической реконструкции.

В этот же день с 15-30 до 17-00 пройдет байкер-фест «Землепроходцы Земли Русской». В связи с неудовлетворительным состоянием Сухонского поля площадкой для проведения фестиваля станет городской стадион у Парка культуры и отдыха им. М. М. Булдакова. Каждый желающий сможет рассмотреть технику и сфотографироваться на память. Также в рамках фестиваля запланированы показательные выступления клуба байкеров из Казани.

22 июля в Красном переулке (у магазина «Альбион») будет работать «Городок здоровья». На площади Славы в 18-00 выступит московская группа «Рок-синдром». Также на этот день запланирован праздничный фейерверк, сообщает пресс-служба администрации района.

 

Тэги: праздники
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