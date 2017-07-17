В Чагодощенском районе на пожаре погибла 88-летняя женщина

17.07.2017 [Происшествия]

88-летняя жительница Чагодощенского района погибла во время пожара в деревне Бельское. Трагедия произошла вечером в минувшую пятницу, 14 июля.

- Дым, идущий из окон и конька кровли, заметили проезжавшие мимо водители. Деревня малонаселенная, в ней проживает 4 человека. Ближайшая пожарная часть находится на расстоянии порядка сорока километров от деревни. Первыми на место прибыли добровольные пожарные команды колхоза Анишино и сельского поселения Лукинское, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Добровольцы вскрыли дверь в дом и рядом со входом обнаружили пожилую хозяйку, она уже не подавала признаков жизни. Огнем повреждена внутренняя отделка дома, обрушился потолок, площадь пожара составила 64 квадратных метра. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки.

Тэги: пожар, гибель человека
Фото областного УМЧС
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