Уровень софинансирования Вологодской области из федерального бюджета в 2018-20 гг. составит 77%

Правительство РФ утвердило предельные уровни софинансирования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по субъектам Российской Федерации. Для Вологодской области этот показатель составит 77% на весь трехлетний период. Сейчас он равен 62 %.

По словам заместителя губернатора области, начальника департамента финансов области Валентины Артамоновой, высвободившиеся средства направят на финансирование социальных программ. По предварительным расчетам, в 2018 году дополнительный объем средств оценивается примерно в 400 млн рублей.

- По заверению Минфина России, уровень софинансирования, установленный региону, будет единым по всем федеральным государственным программам. Например, при строительстве школ, спортивных объектов, объектов туризма, поддержки сельского хозяйства и т.д. Правительством области в отраслевые министерства и ведомства направлены соответствующие заявки. В настоящее время идет процесс отбора заявок регионов. Мы рассчитываем, что к 1 сентября получим конкретные цифры по распределению федеральных средств нашей области, - пояснила Валентина Артамонова.

Как сообщалось ранее, дополнительные средства, поступившие в бюджет Вологодской области, будут направлены на решение социально-экономических задач. Соответствующие поправки в областной бюджет приняли 21 июня депутаты регионального законодательного собрания. В список задач вошли заработная плата работникам бюджетной сферы (на эти цели будет направлено 265 млн рублей), выплата единовременной денежной компенсации на услуги ЖКХ (почти 300 млн рублей), укрепление материально-технической базы и ремонт медицинских учреждений (75 млн рублей).

Кроме того, как сообщал в июне департамент здравоохранения, в 2017 году за счет средств областного бюджета проведут капитальные ремонты в 45 медицинских учреждениях Вологодской области. Кроме того, как сообщал областной департамент здравоохранения, закуплено новое медицинское оборудование для 48 медучреждений.