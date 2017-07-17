Прокуратура выявила нарушения закона в работе вологодского Росимущества

Прокуратура обнаружила нарушения федерального законодательства в работе должностных лиц управления Росимущества по Вологодской области. Так, например, выяснилось, что чиновники затягивали сроки рассмотрения заявлений о предоставлении земельных участков. Проверка также показала, что при заключении договора аренды с одной коммерческой фирмой чиновники превысили установленный максимальный период аренды земельного участка.

- Договор аренды был заключен с коммерческой организацией на пять лет, вместе с тем, в соответствие с требованиями земельного кодекса, такие договоры могут заключаться на срок до трех лет. Выяснилось также, что при заключении договора с физическим лицом платежи за аренду участка поступали не в полном объеме. Ведомство обязано было это контролировать и взыскивать задолженность в судебном порядке, - рассказал Newsvo старший помощник прокурора Вологодской области по взаимодействию со СМИ Максим Пегов.

По итогам проверки в адрес руководителя вологодского управления Росимущества внесено представление об устранении нарушений закона, которое в настоящее время находится на рассмотрении.