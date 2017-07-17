Прокуратура выявила нарушения закона в работе вологодского Росимущества

17.07.2017 [Общество]

Прокуратура обнаружила нарушения  федерального законодательства в работе должностных лиц управления Росимущества по Вологодской области. Так, например, выяснилось, что чиновники затягивали сроки рассмотрения заявлений о предоставлении земельных участков. Проверка также показала, что при заключении договора аренды с одной коммерческой фирмой чиновники превысили установленный максимальный период аренды земельного участка.

- Договор аренды был  заключен с коммерческой организацией на пять лет, вместе с тем, в соответствие с требованиями земельного кодекса, такие договоры могут заключаться на срок до трех лет. Выяснилось также, что при заключении договора с физическим лицом платежи за аренду участка поступали не в полном объеме. Ведомство обязано было это контролировать и взыскивать задолженность в судебном порядке, - рассказал Newsvo  старший помощник прокурора Вологодской области по взаимодействию со СМИ Максим Пегов.

По итогам проверки в адрес руководителя вологодского управления Росимущества внесено представление об устранении нарушений закона,  которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Тэги: земля, нарушения, Росимущество
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Верховажском районе из-за выехавшего на встречку лесовоза погибли двое взрослых и ребенок
В Верховажском районе из-за выбежавшего на дорогу лося в ДТП погибли два человека
В Тотемском районе глава поселения оплатила фирме местного депутата невыполненные работы
Двое вологжан избили знакомого в сауне и вывезли его умирать в Осановскую рощу
Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении руководства "Вологдабанка"
В ночном клубе Вологды один посетитель ударил другого ножом и пытался скрыться от полиции на автобусе
В Чагодощенском районе в столкновении "Киа" и "Лады" погибли четыре человека
В Череповце из-за нарушения техники безопасности во время сварочных работ загорелся ТЦ "Макси"
В Череповце в столкновении четырех машин погиб водитель ВАЗа
Торговые павильоны в Вологде демонтируют выборочно?
13.07.2017 [Общество]

В Кичменгско-Городецком районе депутата освободили от уголовной ответственности за незаконную рубку деревьев

2118
2
13.07.2017 [Общество]

Размытые дождями дороги и мосты в Вологодской области будут ремонтировать за счет средств, выделенных на их содержание

1127
0
14.07.2017 [Общество]

В Усть-Кубинском районе половодьем затопило приусадебные участки в поселке Лесозавод

1566
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Футбольный клуб «Череповец» обыграл «СДЮШОР-Вологда» со счетом 9:1
В Великоустюгском районе 15-летняя девушка на мопеде врезалась в мотоциклиста без прав
Байкер-фест «Землепроходцы Земли Русской» пройдет в рамках празднования 870-летия Великого Устюга
В Чагодощенском районе на пожаре погибла 88-летняя женщина
Уровень софинансирования Вологодской области из федерального бюджета в 2018-20 гг. составит 77%
Прокуратура выявила нарушения закона в работе вологодского Росимущества
В Тотемском районе полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить нарушителя ПДД
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

6593
0
17.07.2017 [БлогоVO]

Где-то под Шексной

449
0
17.07.2017 [Обзор Прессы]

Поет Брежнева, Басков на подтанцовке. В Сети возмутились роскошной свадьбой дочери судьи

55
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика