В Тотемском районе полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить нарушителя ПДД

17.07.2017 [Происшествия]

Тотемским полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить нарушителя правил дорожного движения. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 14 июля, на автодороге Чекшино-Тотьма-Никольск.

Наряд ГИБДД выявил автомобиль ВАЗ-2106, который нарушил правила обгона. Полицейские потребовали от водителя остановиться, однако тот продолжил движение. Тогда правоохранители начали преследование легковушки с включенными спецсигналами и неоднократно требовали остановить машину.

- Но, несмотря на это, грубо нарушая правила дорожного движения, водитель транспортного средства продолжал дальнейшее движение в сторону автодороги М8 Москва-Архангельск. Для оказания помощи по задержанию ВАЗ-2106 навстречу был направлен экипаж ОГИБДД МО МВД России «Сокольский», - сообщает пресс-служба областного УМВД.

На 76 км автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов в безопасном направлении. В ответ на это водитель ВАЗа увеличил скорость. Лишь после того, как водитель увидел, что дорога перекрыта, легковушка остановилась. Полицейские задержали нарушителя, им оказался 29-летний житель Тотьмы. Мужчина был трезв, объяснить свой поступок он не смог. В результате применения оружия никто не пострадал, злоумышленник был задержан.

За нарушения правил дорожного движения на тотьмича составили протоколы об административных правонарушениях.

Тэги: нарушения, ПДД
Фото областного УМВД
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