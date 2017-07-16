В Чагодощенском районе в столкновении "Киа" и "Лады" погибли четыре человека

16.07.2017 [Происшествия]

Накануне около 22:40 на трассе недалеко от поселка Чагода в ДТП погибли четыре человека.

По предварительной версии областного УМВД, 36-летний водитель "Киа Рио", ехавший со стороны Чагоды, выехал на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с "Ладой Калиной". В результате ДТП водитель иномарки и его пассажир 1986 г.р., а также водитель "Лады" 1993 г.р. и его пассажир 1971 г.р. получили смертельные травмы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Тэги: ДТП
Фото областного УМВД
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