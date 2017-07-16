В Чагодощенском районе в столкновении "Киа" и "Лады" погибли четыре человека
16.07.2017 [Происшествия]
Накануне около 22:40 на трассе недалеко от поселка Чагода в ДТП погибли четыре человека.
По предварительной версии областного УМВД, 36-летний водитель "Киа Рио", ехавший со стороны Чагоды, выехал на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с "Ладой Калиной". В результате ДТП водитель иномарки и его пассажир 1986 г.р., а также водитель "Лады" 1993 г.р. и его пассажир 1971 г.р. получили смертельные травмы.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото областного УМВД