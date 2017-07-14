В Вытегорском районе 15-летний подросток угнал моторную лодку

В Вытегорском районе подросток угнал моторную лодку и катался на ней, пока та не заглохла, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В отдел полиции по Вытегорскому району с заявлением о краже моторной лодки обратился житель деревни Шестово. Мужчина рассказал, что утром он обнаружил сломанный замок в своем лодочном гараже и пропажу транспортного средства.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили брошенную моторную лодку в нескольких сотнях метров от места происшествия. При помощи инспекторов по делам несовершеннолетних оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 15-летний житель Вытегорского района. В беседе с полицейскими юноша рассказал, что хотел покататься на лодке по Вытегорскому водохранилищу. Для этого он проник на территорию лодочных гаражей и выбрал из четырех построек помещение с самым простым замком. С помощью подручных средств он сломал запорное устройство и проник внутрь хранилища. Юноша протащил лодку к водоему и отправился на ней вдоль берега. По словам подозреваемого, на протяжении трех дней он использовал украденную лодку для прогулок. Вскоре у лодки заглох мотор, поэтому злоумышленник бросил лодку на берегу.

В настоящее время в отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище). Моторная лодка будет возвращена законному владельцу, сообщает пресс-служба областного УМВД.