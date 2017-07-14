Рестораны Череповца готовы покупать продукты у местных фермеров

14.07.2017 [Экономика]

Фермерам предлагают поставлять свою продукцию в рестораны Череповца, сообщает Агентство городского развития. Проект «От грядки до ресторана. Новые возможности кооперации» призван оказать поддержку как рестораторам в обновлении базы прямых поставщиков, так и фермерам в продвижении и сбыте их экологически-чистой продукции. Возможности его реализации рестораторы и фермеры Череповца обсудили на встрече.

Так, фермер из Воскресенского сельского поселения Виталий Рассолов выращивает овощи и готов сотрудничать с местными ресторанами.

- У меня все натуральное, химикатов нет. Опыт фермерства уже семь лет. Конечно, чаще ухожу в минус. Хотелось бы сбывать продукцию в Череповце и Вологде. Проблема в том, что нет своих складов. Работаю один, сам на себя. Закупочная цена Череповца меня устраивает. Максимально готов к сотрудничеству, — пояснил Виталий Рассолов.

Наталья Балашова из деревни Рябово Череповецкого района круглый год выращивает эко-овощи и зелень.

- Я готова к сотрудничеству. Надеюсь, что ряду череповецких ресторанов будет интересно мое эко-предложение по поставке натуральных продуктов. Зелень свежая и полезная, поскольку выращена все в натуральных, комфортных условиях. В ассортименте также есть – редис, помидоры, огурцы.

Для ресторанов качество и вкусовые свойства продуктов — одни из главных критериев, считает ресторатор, председатель череповецкого отделения организации «Опора России» Игорь Истомин.

- И рестораторы, и ритейлеры, и фермеры заинтересованы в выстраивании эффективных кооперационных цепочек. Это первая встреча в подобном формате и уверен, что не последняя. Нужно общаться, чтобы найти пути решения всех проблем и стать полезными друг другу. Главная проблема любого производителя – грамотно реализовать свой товар.

Чтобы решить проблемы с сертификацией продукции, фермерам предлагают объединяться в сообщества, как это делается в Москве. Консультировать и оказывать помощь сельхозпроизводителям будут в Агентстве городского развития и торгово-промышленной палате Череповца.

Тэги: фермеры
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