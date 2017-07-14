В Вытегре открылся межрегиональный детско-юношеский фестиваль судостроения и судоходства

Сегодня, 14 июля, в Вытегре открылся фестиваль судостроения и судоходства, в котором примут участие 10 детских команд из нескольких регионов. Площадкой для проведения фестиваля стал центр «Корабелы Прионежья».

За звание лучших поборются детский морской центр «Североморец» (Северодвинск), команда «Кижане» (Карелия), Дом творчества детей и юношества №2 (Карелия), клуб «Юный моряк» (Вытегра), клуб «Варяг» (Череповец), команда «Корабелы Прионежья» (Вытегорский район), школа путешественников Федора Конюхова (Тотьма), Дом детского творчества поселка Майский (Вологодский район), Белоручейская средняя школа (Вытегорский район) и историко-морской клуб «Гардемарин» (Кондопога).

Специально к форуму в детском центре «Корабелы Прионежья» построили экспедиционное судно на 12 человек, которое может ходить по Онежскому и Ладожскому озерам, а также по Белому морю. От имени губернатора и правительства области гостей и участников детско-юношеского фестиваля поприветствовал заместитель главы региона Виктор Рябишин.

– Каждый из нас в детстве занимался каким-то творчеством - выжигал, занимался резьбой по дереву, но не каждому повезло стать участником такого масштабного события, отправиться в экспедицию вокруг Онежского озера. Дорогие ребята, мы видим вас как надежных людей, которые ставят перед собой и решают большие задачи. Оставайтесь такими и дальше, – обратился к детям замгубернатора.

В завершение торжественной части открытия право поднять флаг предоставили юной представительнице «Гардемаринов» Марине Николаевой. Добавим, что в рамках фестиваля судостроения и судоходства командам предстоит пройти конкурсы на смекалку, ловкость и эрудицию. Лучшие участники фестиваля отправятся в лагеря «Орленок», «Артек» и «Океан», сообщает пресс-служба правительства области.