В Вытегре открылся межрегиональный детско-юношеский фестиваль судостроения и судоходства

14.07.2017 [Общество]

Сегодня, 14 июля, в Вытегре открылся фестиваль судостроения и судоходства, в котором примут участие 10 детских команд из нескольких регионов. Площадкой для проведения фестиваля стал центр «Корабелы Прионежья».

За звание лучших поборются детский морской центр «Североморец» (Северодвинск), команда «Кижане» (Карелия), Дом творчества детей и юношества №2 (Карелия), клуб «Юный моряк» (Вытегра), клуб «Варяг» (Череповец), команда «Корабелы Прионежья» (Вытегорский район), школа путешественников Федора Конюхова (Тотьма), Дом детского творчества поселка Майский (Вологодский район), Белоручейская средняя школа (Вытегорский район) и историко-морской клуб «Гардемарин» (Кондопога).

Специально к форуму в детском центре «Корабелы Прионежья» построили экспедиционное судно на 12 человек, которое может ходить по Онежскому и Ладожскому озерам, а также по Белому морю. От имени губернатора и правительства области гостей и участников детско-юношеского фестиваля поприветствовал заместитель главы региона Виктор Рябишин.

– Каждый из нас в детстве занимался каким-то творчеством - выжигал, занимался резьбой по дереву, но не каждому повезло стать участником такого масштабного события, отправиться в экспедицию вокруг Онежского озера. Дорогие ребята, мы видим вас как надежных людей, которые ставят перед собой и решают большие задачи. Оставайтесь такими и дальше, – обратился к детям замгубернатора.

В завершение торжественной части открытия право поднять флаг предоставили юной представительнице «Гардемаринов» Марине Николаевой.  Добавим, что в рамках фестиваля судостроения и судоходства командам предстоит пройти конкурсы на смекалку, ловкость и эрудицию. Лучшие участники фестиваля отправятся в лагеря «Орленок», «Артек» и «Океан», сообщает пресс-служба правительства области.

Тэги: Корабелы Прионежья
Фото группы «Корабелы Прионежья» в соцсети ВКонтакте
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Верховажском районе из-за выехавшего на встречку лесовоза погибли двое взрослых и ребенок
В Устюженском районе за рулем съехавшей в кювет машины нашли мертвого водителя
В Верховажском районе из-за выбежавшего на дорогу лося в ДТП погибли два человека
Двое вологжан избили знакомого в сауне и вывезли его умирать в Осановскую рощу
В Тотемском районе глава поселения оплатила фирме местного депутата невыполненные работы
В ночном клубе Вологды один посетитель ударил другого ножом и пытался скрыться от полиции на автобусе
В Череповце в столкновении четырех машин погиб водитель ВАЗа
В Череповце из-за нарушения техники безопасности во время сварочных работ загорелся ТЦ "Макси"
В Кичменгско-Городецком районе депутата освободили от уголовной ответственности за незаконную рубку деревьев
«Дом с лилиями» в Вологде получил премию «Архиwood»
13.07.2017 [Общество]

В региональной программе «Вода Вологодчины» нет денег на улучшение качества питьевой воды

992
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вытегорском районе 15-летний подросток угнал моторную лодку
Рестораны Череповца готовы покупать продукты у местных фермеров
В Вытегре открылся межрегиональный детско-юношеский фестиваль судостроения и судоходства
В Вологодском районе бывшего пристава, присвоившего деньги должника, оштрафовали на 200 тысяч рублей
Жителям Великого Устюга предлагают пройти медобследование во время празднования Дня города
Мэрия Череповца отказывается продлевать договор с «Газпром теплоэнерго Вологда» на эксплуатацию тепловых сетей города
Череповчанка стала призером Всероссийских соревнований по выездке и конкуру
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

6385
0
14.07.2017 [БлогоVO]

Вологодская достопримечательность!

249
0
14.07.2017 [Обзор Прессы]

Как отличить волонтеров от мошенников и кому безопасно жертвовать деньги?

239
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика