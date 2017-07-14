В Вологодском районе бывшего пристава, присвоившего деньги должника, оштрафовали на 200 тысяч рублей

14.07.2017 [Общество]

В Вологодском районе вынесли приговор судебному приставу, который присвоил 31 тысячу рублей, переданные в счет уплаты долга неплательщиком.

Судом и следствием было установлено, что сотрудник отдела судебных приставов по Вологодскому району в декабре 2015 - январе 2017 года, находясь по месту службы, по исполнительному производству получил от должника 31 тысячу рублей (сумма была заплачена пятью частями). Принятые им деньги он не передавал на депозитный счет, а тратил по своему усмотрению.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей, кроме того, он обязан возместить причиненный своими действиями ущерб.

Напомним, что в отношении этого экс-пристава сейчас расследуется еще одно уголовное дело. По версии следствия, в 2016-2017 годах он получил от неплательщика в счет уплаты долга 311 тысяч рублей, которые обратил в свою пользу, не передав их коллегам для сдачи в банк. В марте 2017 года, уже будучи уволенным со службы, мужчина ввел заблуждение того же должника, и принял от него в качестве пристава еще 25 тысяч рублей. Умолчав о том, что его уволили, принятые деньги мужчина взял себе. Следствие продолжается.

Тэги: приставы, долги, мошенничество
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