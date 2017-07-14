Мэрия Череповца отказывается продлевать договор с «Газпром теплоэнерго Вологда» на эксплуатацию тепловых сетей города

В Череповце мэрия решила не продлевать договор на аренду и обслуживание тепловых сетей с «Газпром теплоэнерго Вологда». Руководство города металлургов уверено в том, что сотрудничество с фирмой невыгодно, а работа подрядчика вызывает нарекания. Тем временем областные власти планируют сдать весь топливно-энергетический комплекс Вологодской области в аренду «Газпром теплоэнерго».

В 2012 году ООО «Вологдагазпромэнерго» (позже переименованная в ООО «Газпром теплоэнерго Вологда») выиграло конкурс на долгосрочную аренду у череповецкого МУП «Теплоэнергия» всех объектов теплогенерации и сетей. Согласно договору аренды, ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» берет на себя инвестиционные обязательства по реконструкции объектов теплоснабжения города. Объем средств, который необходимо направить на капитальные ремонты и реконструкцию, составляет более 4,5 миллиардов рублей, из которых порядка 2,375миллиардов – стоимость замены тепловых сетей.

- В настоящий момент выполнены только работы по реконструкции объектов инфраструктуры котельных города. Документально подтвержденные инвестиции составили 275 миллионов рублей. В текущем году инвестиционная программа ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» предусматривалакапитальный ремонт сетей, стоимостью порядка 500 миллионов рублей. Однако, к сегодняшнему дню, программа проведения капитальных ремонтов сетей сократилась до ремонта 4-х участков сетей, расположенных в Зареченской части города, стоимостью порядка 250 миллионов рублей. По состоянию на 3 июля 2017 года эти работы не были начаты, - сообщала ранее пресс-служба мэрии Череповца.

12 июля мэр Череповца Юрий Кузин встретился с генеральным директором ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» Олегом Фомичёвым, чтобы обсудить, как действовать дальше. Администрация Череповца предложила два варианта. Согласно первому, «Газпром теплоэнерго Вологда» до 1 ноября 2017 года передает все имущество МУП «Теплоэнергия» собственнику, предварительно выполнив программу капремонтов теплосетей этого года. Второй вариант: «Газпром теплоэнерго Вологда» передает имущество до конца июля, и МУП «Теплоэнергия» самостоятельно проводит капитальные ремонты сетей до начала отопительного сезона.

Однако руководство «Газпром теплоэнерго Вологда» отказалось рассматривать эти варианты, настаивая на расторжении договора в суде.

Неподписанное соглашение

Тем временем в конце июня появилась информация, что областные власти планируют сдать весь топливно-энергетический комплекс Вологодской области в аренду «Газпром теплоэнерго». Помимо Череповца, предприятие уже занималось эксплуатацией и реконструкцией тепловых сетей в пяти районах Вологодской области.

- Проект успешно реализуется с 2013 года, объем вложенных инвестиций в коммунальную инфраструктуру уже превышает 1 миллиард рублей. За это время у нас были как трудности, так и позитивные моменты, однако теплоснабжение города Череповца всегда осуществлялось в устойчивом режиме, без крупных аварий и других чрезвычайных ситуаций, - подчеркнул тогда Олег Кувшинников.

Подписание соглашения было намечено на 5 июля, однако этого так и не произошло. Вопрос о том, почему Череповец отказывается сотрудничать с газовиками, а областные власти собираются передать им ТЭК всего региона, задали журналисты во время вчерашнего пресс-завтрака заместителю губернатора Вологодской области Виталию Тушинову.

- В таких случаях обычно первое, что начинает делать инвестор – вкладывание денег в решение вопроса по генерации. Это ремонт существующих котельных, либо замена котлов, то же самое было сделано в Череповце. Первые деньги, которые вложил «Газпром» в Череповец – это деньги, которые вкладывались не в сети. Но это не так чувствует на себе население. Хотя это позволило сдержать рост тарифов в Череповце, они ниже, чем в Вологде, хотя по потреблению Вологда выше Череповца. Вот это основная проблема – когда, может быть, был совершен некий перекос в вкладывание денег не в сети, а в генерацию на первоначальном этапе. Я это допускаю, - говорит Виталий Тушинов.

Он также отметил, что выбор, с чего начинать работы в тепловом комплексе Череповца – с реконструкции сетей или с реконструкции объектов генерации – был за мэрией.

- Конфликта между правительством Вологодской области и мэрией Череповца нет. И те, и другие озабочены одним – войти в отопительный период так, чтобы не было проблем, отремонтировать сети. Наша задача – отремонтировать сети во всей Вологодской области, задача мэрии – отремонтировать сети в Череповце. Просто мы на это смотрим более широко. Все прекрасно знают, что на сегодняшний день готового инвестора, который бы был готов зайти на теплоснабжение Череповца, его как такового нет. «Газпром теплоэнерго» потратил достаточно большие деньги и в Череповце, и в Вологодской области, поэтому мы рассматриваем его как основного партнера. Более того, с «Газпром теплоэнерго Вологда» и, как принято говорить, большим «Газпромом» нас связывают связи с точки зрения социального обеспечения, социально-экономического обеспечения, содержания дорог в Вологодской области – это все звенья одной цепи. Когда Олег Александрович говорил о том, что мы подпишем такое соглашение, посыл был очень простой – нужно было подтолкнуть «Газпром», чтобы все работы в Череповце проводились в ускоренных темпах, - рассказывает Виталий Тушинов.

Конфликт урегулируют в суде?

По словам Виталия Тушинова, на сегодняшний день отставание от графика работ на теплосетях в Череповце составляет одну неделю. К отопительному сезону подрядчик должен успеть выполнить их полностью.

- Основной вопрос, который сейчас задается мэрией – это то, что в программе ремонтов не учтен ремонт сетей Индустриального района, но их и не было в техническом задании от мэрии. Понимаете? Когда мы говорим сейчас, кто виноват в том, что на сегодняшний день творится в отношениях мэрии с «Газпромом» - нет одного виноватого. Мэрия настаивает на расторжении договора, его можно расторгнуть, но учитывая то, что у нас заключен долгосрочный договор, то, что касается объектов генерации, я не думаю, что «Газпром», вложив деньги порядка 600 млн рублей на сегодняшний день в их реконструкцию, скажет, что уходит с территории Вологодской области. Это потребует компенсации их затрат. Причем не только по Череповцу, - уверен Виталий Тушинов.

По словам замгубернатора, наиболее оптимальное решение конфликта газовиков и мэрии – суд. Администрация города считает, что передача имущества в судебном порядке приведет к затягиванию сроков и поставит под угрозу стабильное теплоснабжение Череповца в зимний период.

Справка

АО «Газпром теплоэнерго» создано в 2003 году. Компания входит в группу «Газпром межрегионгаз». В Вологодской области АО «Газпром теплоэнерго» представлено дочерним обществом «Газпром теплоэнерго Вологда», в ведении которого 28 котельных и 353 километра тепловых сетей, основная протяженность которых приходится на Череповец.

В конце июня 2017 года гендиректором гендиректором «Газпром теплоэнерго Вологда» стал Олег Фомичев.

Фомичев – уроженец Вологды, в 1980-х годах работал на Вологодском комбинате хлебопродуктов. В июне 1989 года назначен директором хлебокомбината № 1 объединения «Вологдахлебпром», которое в 1992 году было преобразовано в АО «Славянский хлеб». До 1997 года работал гендиректором «Славянского хлеба», затем стал председателем совета директоров. В этот период он был признан одним из самых перспективных молодых руководителей региона.

В 1996—2003 гг. был депутатом законодательного собрания Вологодской области, с апреля 2002 года по декабрь 2003 года - заместителем председателя заксобрания. В 2001 году Олег Фомичев перешел на непостоянную работу в заксобрании и возглавил корпорацию «Вологодский подшипник».

В конце 2003 года Олег Фомичев выдвинул свою кандидатуру на пост главы Вологды, из-за чего был выгнан из «Единой России» и исключен из списка партии на выборах в ЗСО. На выборах главы города против Фомичева была развернута масштабная антикампания, в частности, его обвиняли в пропаганде наркотиков и лоббировании интересов двух вологодских олигархов — Александра Эльперина и Александра Каледина. В ноябре 2003 года сотрудники милиции арестовали весь тираж предвыборных листовок кандидата на пост главы Вологды Олега Фомичева. По итогам выборов Фомичев занял третье место, пропустив вперед Алексея Якуничева и Михаила Сурова.

22 сентября 2004 года Фомичев возглавил архангельский филиал компании «Российские коммунальные системы». Затем был исполнительным директором ГРЭС-24 в Рязанской области. С 1 мая 2008 года до 31 декабря 2012 года Олег Фомичёв работал директором Череповецкой ГРЭС.