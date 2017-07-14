Череповчанка стала призером Всероссийских соревнований по выездке и конкуру

14.07.2017 [Спорт]
Череповчанка стала призером Всероссийских соревнований по выездке и конкуру

В Москве на базе УОСЦ "Пленарная" прошел Открытый чемпионат и первенство Центрального федерального округа по выездке и конкуру.

Череповчанка Елизавета Юрченко, которая впервые участвовала в соревнованиях подобного уровня, выступая на лошади по кличке Гульчичка, заняла третье место среди детей. По итогам двух дисциплин - "Командный приз" и "Личный приз" - Елизавета набрала 130,642 очков.

В соревнованиях участвовали более 80 человек из различных регионов России, сообщает Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд области.

Тэги: конный спорт
Фото: спорт-центр35.рф
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