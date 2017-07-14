Убрать «косточки на ногах» за два часа и без госпитализации в стационар возможно в клинике «Вита»

14.07.2017 [Новости компаний]

В клинике «Вита» делают операцию по коррекции вальгусной деформации первого пальца стопы.

Манипуляция длится чуть больше часа, выполняется в рамках операции «одного дня» под разными видами обезболивания и не требует длительного восстановления. После такой операции пациент может отдохнуть в комфортной палате временного пребывания. Затем его отпускают домой, рассказав все необходимые дальнейшие рекомендации. На сегодня операции по удалению «косточек» остаются самыми востребованными.

«Чаще всего этим недугом страдают женщины. Становится трудно носить обувь, появляются боли, как при ходьбе, так и в состоянии покоя. От постоянного давления вокруг «косточек» часто образуется воспаление и отек. Небольшая операция (длится чуть больше часа) позволяет решить все эти проблемы. Боль исчезнет, и милые дамы снова смогут носить любимую обувь», – комментирует хирург-ортопед Александр Сергеевич Рубцов.

Достаточно одной операции, чтобы вернуть естественную форму стопы, вне зависимости от стадии заболевания.

Операции по удалению «косточек» проводят в операционной клиники «Вита» по адресу: Вологда, Ярославская, 23.

Узнать более подробную информацию и записаться на прием к хирургу-ортопеду можно по телефону 26-44-26 или через форму онлайн записи на официальном сайте медицинского центра «Вита».

Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста

 

Тэги: Вита
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