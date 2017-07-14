Чагодощенский семафор станет объектом культурного наследия

14.07.2017 [Общество]

Приказ о включении семафора железнодорожной станции «Чагода» в перечень выявленных объектов культурного наследия подписала председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области Елена Кукушкина, сообщает районная газета «Искра».

До 30 июня 2018 года семафор должен пройти государственную историко-культурную экспертизу, по результатам которой будет принято решение о его включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Как сообщила газете «Искра» начальник железнодорожной станции «Чагода» Наталья Рулева, в Чагодощенском районе есть два подобных семафора. Предположительно, они являются ровесниками железнодорожной станции «Чагода», которая в этом году отмечает 90-летний юбилей.

Семафор состоит из металлической мачты, несущей два сигнализирующих крыла. Когда путь поезду открыт, то под углом 135 градусов два крыла подняты по направлению к мачте. Когда движение закрыто, поднято одно крыло под углом 90 градусов. Управляет семафором с помощью специального троса стрелочник станции.

Добавим, что семафоры как сигнальные устройства получили широкое распространение на железных дорогах России конца 19 века. Сейчас семафоры считаются раритетами и встречаются крайне редко.  Однако в Чагодощенском районе они не только прекрасно сохранились, но и по-прежнему используются для подачи сигналов машинистам.

Тэги: культура, семафоры, история, поезда
Фото районной газеты «Искра»
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