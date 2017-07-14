В Сокольском районе пьяный мужчина поджег автомобиль бывшего коллеги

14.07.2017 [Происшествия]

В Сокольском районе полицейским пришлось искать неизвестного, который поджег автомобиль жителя Кадникова. Хозяин машины оценил ущерб в сумму около 100 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - им оказался ранее судимый 28-летний житель Сокола. В беседе с полицейскими мужчина сообщил, что приехал в Кадников отдохнуть. В вечернее время в ходе распития спиртных напитков он вспомнил, что неподалеку проживает его бывший коллега, с которым у них неоднократно возникали конфликты на фоне личной неприязни. Злоумышленник добрался до улицы Карла Маркса, где нашел автомобиль потерпевшего. После этого сокольчанин облил бензином автомобиль "обидчика", поджег его и покинул место преступления.

Возбуждено уголовное дело.  Сокольчанина будут судить по части 1 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба). Ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Тэги: поджог
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Верховажском районе из-за выехавшего на встречку лесовоза погибли двое взрослых и ребенок
В Устюженском районе за рулем съехавшей в кювет машины нашли мертвого водителя
В Верховажском районе из-за выбежавшего на дорогу лося в ДТП погибли два человека
Двое вологжан избили знакомого в сауне и вывезли его умирать в Осановскую рощу
В Тотемском районе глава поселения оплатила фирме местного депутата невыполненные работы
В ночном клубе Вологды один посетитель ударил другого ножом и пытался скрыться от полиции на автобусе
В Череповце в столкновении четырех машин погиб водитель ВАЗа
В Череповце из-за нарушения техники безопасности во время сварочных работ загорелся ТЦ "Макси"
В Кичменгско-Городецком районе депутата освободили от уголовной ответственности за незаконную рубку деревьев
«Дом с лилиями» в Вологде получил премию «Архиwood»
14.07.2017 [Общество]

Мэрия Череповца отказывается продлевать договор с «Газпром теплоэнерго Вологда» на эксплуатацию тепловых сетей города

445
0
14.07.2017 [Экономика]

Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении руководства "Вологдабанка"

1612
1
13.07.2017 [Экономика]

В Грязовецком районе возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты на Вохтожском ДОКе

1030
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вытегорском районе 15-летний подросток угнал моторную лодку
Рестораны Череповца готовы покупать продукты у местных фермеров
В Вытегре открылся межрегиональный детско-юношеский фестиваль судостроения и судоходства
В Вологодском районе бывшего пристава, присвоившего деньги должника, оштрафовали на 200 тысяч рублей
Жителям Великого Устюга предлагают пройти медобследование во время празднования Дня города
Мэрия Череповца отказывается продлевать договор с «Газпром теплоэнерго Вологда» на эксплуатацию тепловых сетей города
Череповчанка стала призером Всероссийских соревнований по выездке и конкуру
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

6385
0
14.07.2017 [БлогоVO]

Вологодская достопримечательность!

249
0
14.07.2017 [Обзор Прессы]

Как отличить волонтеров от мошенников и кому безопасно жертвовать деньги?

239
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика