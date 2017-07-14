В Сокольском районе пьяный мужчина поджег автомобиль бывшего коллеги

В Сокольском районе полицейским пришлось искать неизвестного, который поджег автомобиль жителя Кадникова. Хозяин машины оценил ущерб в сумму около 100 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - им оказался ранее судимый 28-летний житель Сокола. В беседе с полицейскими мужчина сообщил, что приехал в Кадников отдохнуть. В вечернее время в ходе распития спиртных напитков он вспомнил, что неподалеку проживает его бывший коллега, с которым у них неоднократно возникали конфликты на фоне личной неприязни. Злоумышленник добрался до улицы Карла Маркса, где нашел автомобиль потерпевшего. После этого сокольчанин облил бензином автомобиль "обидчика", поджег его и покинул место преступления.

Возбуждено уголовное дело. Сокольчанина будут судить по части 1 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба). Ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет, сообщает пресс-служба областного УМВД.