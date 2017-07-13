В Грязовецком районе возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты на Вохтожском ДОКе

13.07.2017 [Экономика]

В Грязовецком районе возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам Вохтожского ДОКа, сообщает областная прокуратура.

- Проверка показала, что руководство организации, действуя из иной личной заинтересованности, в период с февраля по апрель 2017 года не выплачивало работникам заработную плату, а также не производило окончательный расчет при увольнении, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, проверка исполнения трудового законодательства Вохтожским ДОКом, который находится в стадии банкротства, проводилась из-за задолженности по заработной плате перед 652 работниками в размере более 21 миллиона рублей.

В итоге учредителю организации - а это депутат Вологодской гордумы Павел Васев - объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, в суд направлено 578 исковых заявлений о взыскании задолженности по заработной плате. Грязовецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Вологодской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

С учетом принятых мер прокурорского реагирования в настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками предприятия сократилась на 12 миллионов рублей.

Напомним, в феврале этого года ООО «Вохтожский ДОК» было признано банкротом, открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Единственным учредителем организации является Павел Васев, директором ранее являлся Сергей Кудрявцев. К слову, Павел Васев стал самым богатым депутатом гордумы за 2016 год. Его официальный доход за этот период – 53,4 млн рублей.

ДОК является градообразующим предприятием поселка Вохтога. На предприятии трудились более 800 человек – каждый пятый житель поселка. С октября 2016 года все производства комбината были остановлены, а работники отправлены в вынужденные отпуска. В марте этого года в Вологодской области было зарегистрировано предприятие, которое возьмет в аренду производственные мощности Вохтожского ДОКа. Это фирма «Вохтогалесдрев», ее учредителями являются «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» и компания «Вологодские лесопромышленники». Однако рабочих мест на новом предприятии гораздо меньше, чем сотрудников "Вохтожского ДОКа".

Тэги: банкротство, лес, лесопромышленный комплекс
Сюжет: банкротство Вохтожского ДОКа
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