Игровую площадку возле школы №16 в Вологде демонтировали из-за изношенного состояния

Игровую площадку возле школы №16 в микрорайоне Тепличный Вологды демонтировали из-за изношенного состояния. Об этом Newsvo рассказали в пресс-службе городской администрации.

Информация о том, что оборудование игровой площадки пропало со своего места, появилась в соцсети во вторник, 11 июля.

- Еще пару недель назад была оборудованная площадка с покрытием и спортивными снарядами, на ней собиралось очень много детей. Играли в баскетбол, футбол, другие спортивные игры. Несмотря даже на плохую погоду, в дождь ребята собирались. Но это всё пропало, - написал на своей странице в соцсети Сергей Городишенин.

В пресс-службе городской администрации Newsvo пояснили, что площадку демонтировали из соображений безопасности детей.