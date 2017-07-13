Игровую площадку возле школы №16 в Вологде демонтировали из-за изношенного состояния

13.07.2017 [Общество]

Игровую площадку возле школы №16 в микрорайоне Тепличный Вологды демонтировали из-за изношенного состояния. Об этом Newsvo рассказали в пресс-службе городской администрации.

Информация о том, что оборудование игровой площадки пропало со своего места, появилась в соцсети во вторник, 11 июля.

- Еще пару недель назад была оборудованная площадка с покрытием и спортивными снарядами, на ней собиралось очень много детей. Играли в баскетбол, футбол, другие спортивные игры. Несмотря даже на плохую погоду, в дождь ребята собирались. Но это всё пропало, - написал на своей странице в соцсети Сергей Городишенин.

В пресс-службе городской администрации Newsvo пояснили, что площадку демонтировали из соображений безопасности детей.

- Это была инициатива школы, комиссия признала площадку, построенную в 2008 году, небезопасной, она находилась в очень плохом состоянии. Своими силами учреждение ее демонтировало. По словам директора школы, до 1 сентября площадка будет обновлена при помощи социальных партнеров, - рассказала пресс-секретарь городской администрации Татьяна Платонова.

Тэги: спорт, досуг, дети
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