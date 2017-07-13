Торговые павильоны в Вологде демонтируют выборочно?

13.07.2017 [Экономика]

Очередной рейд по выявлению нарушений в сфере нестационарной торговли прошел в центре Вологды на улицах Козленской, Герцена, Первомайской.

«Рейды проходят еженедельно. Сейчас мы привлекаем еще и Вологодскую областную энергетическую компанию, которая проверяет законность подключения павильонов к электрическим сетям. Всего с начала года сотрудниками УМВД было составлено 225 таких протоколов за незаконную торговлю. За этот же период демонтировано 18 объектов», – рассказала консультант отдела торговли департамента экономического развития города Вологды Анна Зырина.

В отношении продавцов полицейские составляют протокол, который предусматривает штраф до 5 тысяч рублей. Для предпринимателей  наказание более серьезное – до 60 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в ходе рейда комиссия выявила ряд незаконно установленных торговых павильонов. Кроме того, продавцы в ларьках не были оформлены официально. Всего за время проведения проверки было выписано 11 протоколов за незаконную торговлю.

В то же время многие торговые павильоны годами стоят в разных районах Вологды на неприспособленных для этого местах. Получается, или они размещаются там незаконно, но их по каким-то причинам не демонтируют, или городские власти сами выдают разрешения на установку киосков в этих точках.

Например, уже не первый год прямо на газоне стоит торговый павильон с овощами и фруктами в самом центре города, возле ТЦ «Оазис»:

Следующий рейд совместно с представителями энергетической компании  пройдет 14 июля в районе Заречье.

Тэги: киоски, Торговля, нарушения
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологжанин, являясь директором строительной фирмы, присвоил себе около 50 миллионов рублей
В Верховажском районе из-за выехавшего на встречку лесовоза погибли двое взрослых и ребенок
Вологодская область на первом месте среди регионов России по числу потребительских банкротств
В Устюженском районе за рулем съехавшей в кювет машины нашли мертвого водителя
Двое вологжан избили знакомого в сауне и вывезли его умирать в Осановскую рощу
В Тотемском районе глава поселения оплатила фирме местного депутата невыполненные работы
В Верховажском районе из-за выбежавшего на дорогу лося в ДТП погибли два человека
Жителя Вологды приговорили к условному сроку за секс с 15-летней девочкой
В Череповце в столкновении четырех машин погиб водитель ВАЗа
Вологжан приглашают помочь выбрать общественные места, где будут установлены скамейки
13.07.2017 [Экономика]

В Грязовецком районе возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты на Вохтожском ДОКе

470
0
13.07.2017 [Экономика]

Торговые павильоны в Вологде демонтируют выборочно?

908
2
13.07.2017 [Общество]

В Кичменгско-Городецком районе депутата освободили от уголовной ответственности за незаконную рубку деревьев

1260
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Грязовецком районе возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты на Вохтожском ДОКе
Игровую площадку возле школы №16 в Вологде демонтировали из-за изношенного состояния
Торговые павильоны в Вологде демонтируют выборочно?
В Подмосковье сбежали из питомника зубры, которых готовили к отправке в Вологодскую область
В региональной программе «Вода Вологодчины» нет денег на улучшение качества питьевой воды
В детских садах Вологды открыли 553 дополнительных места
В Череповце из-за нарушения техники безопасности во время сварочных работ загорелся ТЦ "Макси"
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

6313
0
13.07.2017 [БлогоVO]

Вода прибывает

355
0
12.07.2017 [Обзор Прессы]

Федор Конюхов — о Марианской впадине, скворечниках, озоновых дырах и Гагарине

510
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика