Торговые павильоны в Вологде демонтируют выборочно?

Очередной рейд по выявлению нарушений в сфере нестационарной торговли прошел в центре Вологды на улицах Козленской, Герцена, Первомайской.

«Рейды проходят еженедельно. Сейчас мы привлекаем еще и Вологодскую областную энергетическую компанию, которая проверяет законность подключения павильонов к электрическим сетям. Всего с начала года сотрудниками УМВД было составлено 225 таких протоколов за незаконную торговлю. За этот же период демонтировано 18 объектов», – рассказала консультант отдела торговли департамента экономического развития города Вологды Анна Зырина.

В отношении продавцов полицейские составляют протокол, который предусматривает штраф до 5 тысяч рублей. Для предпринимателей наказание более серьезное – до 60 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в ходе рейда комиссия выявила ряд незаконно установленных торговых павильонов. Кроме того, продавцы в ларьках не были оформлены официально. Всего за время проведения проверки было выписано 11 протоколов за незаконную торговлю.

В то же время многие торговые павильоны годами стоят в разных районах Вологды на неприспособленных для этого местах. Получается, или они размещаются там незаконно, но их по каким-то причинам не демонтируют, или городские власти сами выдают разрешения на установку киосков в этих точках.

Например, уже не первый год прямо на газоне стоит торговый павильон с овощами и фруктами в самом центре города, возле ТЦ «Оазис»:

Следующий рейд совместно с представителями энергетической компании пройдет 14 июля в районе Заречье.