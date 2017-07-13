В Подмосковье сбежали из питомника зубры, которых готовили к отправке в Вологодскую область

В ночь с 10 на 11 июля из питомника Приокско-Террасного заповедника, расположенного в Московской области, сбежали 12 зубров, которых готовили к отправке в Вологодскую область.

В понедельник вечером в Серпуховском районе Московской области, в котором находится питомник, разыгрался сильнейший ураган.

- Во время урагана несколькими упавшими деревьями снесено около 20 м ограждения. Стадо из 12 зубров-четырехлеток, которых готовили к отправке в Вологду, вышло за пределы территории заповедника и скрылось в неизвестном направлении. Поиски поголовья ведутся в радиусе 15 км от заповедника в районе Чувасовой поляны, - сообщает пресс-служба Минприроды России.

К операции подключена малая авиация – 4 патрульно-инспекционных самолета.

Как сообщил директор заповедника Евгений Григорьев, животные не опасны для людей, к поискам зубров привлечены главы поселений и муниципалитета. Сотрудники заповедника советуют не приближаться к зубрам при обнаружении, животные пугливы и быстро меняют дислокацию. Необходимо сразу же информировать дирекцию заповедника по телефону: 9 926-585-63-89.

Напомним, что заповедник зубров в Вологодской области находится в Усть-Кубинском районе.