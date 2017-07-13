В региональной программе «Вода Вологодчины» нет денег на улучшение качества питьевой воды

Проблему низкого качества питьевой воды в Вологодской области можно решить только за счет привлечения средств федерального бюджета. Об этом сегодня на пресс-завтраке заявил заместитель главы региона Виталий Тушинов.

По словам чиновника, одной из самых главных проблем в данной сфере является то, что водоснабжение как бизнес не привлекает частных предпринимателей: сложно добиться прибыли.

- Если раньше всегда этим занимались те муниципальные предприятия, которые виды деятельности так или иначе совмещали, тепло, воду, и было какое-то перекрестное финансирование, то теперь, когда, по сути дела, разрешили приватизацию систем теплоснабжения, но не разрешили приватизацию систем водоснабжения и канализационных систем, мы получили проблему, когда на концессию в теплосети инвестор приходит, то в воде частного бизнеса нет. Муниципальные образования остались один на один с решением этой проблемы. Мы уже несколько раз выходили на уровень правительства с предложением поднять эти полномочия на уровень субъекта. Нет у муниципального образования денег, не решат они эту проблему, - говорит Виталий Тушинов.

Улучшить качество питьевой воды в области должна была региональная программа «Вода Вологодчины», которая была рассчитана на семь лет. Начала она свою работу в 2010 году, однако проблема до сих пор не решена.

- К сожалению, программа «Вода Вологодчины» на сегодняшний день деньгами не наполнена. Нет этих денег по одной простой причине: раньше эта программа частично финансировалась за счет федерального бюджета, сейчас она не финансируется. Любое решение вопроса по финансированию федеральными деньгами каких-то программ требует, во-первых, чтобы эта программа финансировалась из регионального бюджета, и тут мы попадаем в ситуацию, что ответственность за воду несут муниципальные образования, все, что связано с водой, находится в собственности муниципальных образований. А для того, чтобы войти в федеральную программу, нужно показать софинансирование регионального бюджета, - сказал Виталий Тушинов.

По словам замгубернатора, необходимо максимально централизовать все, что связано с системами водоснабжения, забрать их на уровень региона, и привлекать для решения проблемы федеральные деньги.

Проблема с грязной водопроводной водой в Вологодской области не решается годами. А иногда даже принятые меры не приводят ни к какому улучшению. Так, в поселке Непотягово Вологодского района в 2015 году запустили новую систему по обезжелезиванию питьевой воды, потратив на это более 1,5 млн рублей из районного бюджета, однако после этого жители написали, что лучше вода не стала. В этом году из кранов в квартирах Непотягово течет коричневая вода:

Этим летом на грязную воду из крана жалуются также жители деревни Марфино Вологодского района и многих других населенных пунктов области. Проблема актуальна и для Вологды. У кого-то из кранов течет вода зеленого цвета, у кого-то - желтого или даже красно-коричневого:

Напомним, что в рейтинге регионов по качеству жизни за 2016 год Вологодская область заняла самое последнее место, 85-е из 85, по доле населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. Качественной питьевой водой у нас пользуются лишь 43% жителей области.