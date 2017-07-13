В детских садах Вологды открыли 553 дополнительных места

13.07.2017 [Общество]

На минувшей неделе места в детских садах Вологды получили 270 малышей, которым исполнилось два года, и 25 детей в возрасте 3 лет и старше. Ранее местами в дошкольных учреждениях обеспечили еще 193 ребенка. Еще 65 малышей пойдут в группы компенсирующей направленности по адаптивным программам. Таким образом, всего в рамках процедуры доукомплектования направления в детские сады получили 553 ребенка.

Кроме того, были переведены на вакантные места в другие детские сады 218 детей в возрасте 4 лет и старше. Также проведены обмены для 158 детей: по взаимной договоренности семьи поменялись местами в садах, оформив соответствующие заявления, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сформированный дополнительный список детей, получивших места в детских садах, размещен на официальном сайте администрации Вологды. Родители в течение месяца должны принести документы и заключить договор с руководителем дошкольного учреждения.

Напомним, в этом году процедура комплектования детских садов впервые была полностью автоматизирована. Для родителей детей, не получивших места в детских садах, были организованы ежедневные консультации.  Администрация города сообщает, что сейчас в Вологде все дети трехлетнего возраста, родители которых хотели устроить ребенка в детский сад, обеспечены местами в дошкольных учреждениях. В очереди остаются только дети двухлетнего возраста.

Тэги: детсады
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