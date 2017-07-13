В Череповце из-за нарушения техники безопасности во время сварочных работ загорелся ТЦ "Макси"

13.07.2017 [Происшествия]

Более 150 человек эвакуировали из-за пожара в торговом центре «Макси» в Череповце. Инцидент произошел накануне на проспекте Победы, 200.

Пожарная сигнализация в двухэтажном каркасном здании сработала в 20.40. 158 посетителей и сотрудников торговых точек были вовремя эвакуированы, пострадавших нет. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось к 11 часам вечера.

- Из-за сильного задымления торговый центр закопчен практически по всей площади. Частично повреждена внутренняя отделка, вентиляционные каналы. По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, - рассказали Newsvo в  пресс-службе регионального УМЧС.

Накануне во время пожара торговый центр был обесточен, восстановить электроснабжение планируют сегодня в течение дня. После завершения работы технических и клининговых служб работа здания будет возобновлена, сообщает официальный сайт Череповца.

Тэги: пожар, эвакуация
Фото "ДТП Череповца", cherinfo.ru
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