В Кичменгско-Городецком районе депутата освободили от уголовной ответственности за незаконную рубку деревьев

В Кичменгско-Городецком районе освободили от уголовной ответственности депутата, пойманного на незаконной вырубке деревьев.

Действующий депутат одного из представительных органов власти в Кичменгско-Городецком районе обвинялся в том, что в ноябре 2016 года совершил незаконную рубку нескольких деревьев сосны и ели с помощью бензопилы. Срубленные деревья 56-летний мужчина планировал использовать для собственных нужд. Отметим, что деревья находились на территории защитных полос вдоль дорог и запретных полос, расположенных вдоль водных объектов. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил 64 тысячи рублей, сообщает региональное управление Следственного комитета.

В ходе расследования уголовного дела мужчина свою причастность к совершению преступления отрицать не стал. Депутат написал явку с повинной и способствовал раскрытию и расследованию преступления. В судебном заседании он ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием.

Изначально мужчина обвинялся по части 2 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Так как подсудимый ранее не был судим, содействовал следствию и возместил в полном объеме ущерб, суд принял решение о прекращении уголовного преследования (статья 28 УПК РФ) в связи с деятельным раскаянием. Депутатского мандата мужчина не лишился.