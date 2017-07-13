В ночном клубе Вологды один посетитель ударил другого ножом и пытался скрыться от полиции на автобусе

13.07.2017 [Происшествия]

В Вологде ссора между посетителями ночного клуба переросла в драку с ножом. Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений города, расположенном на улице Конева.

Рано утром 8 июля сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии получили сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в ночном клубе. Администратор заведения рассказал правоохранителям, что между двумя посетителями кафе возник конфликт, после чего мужчины вышли на улицу.

- В ходе ссоры один из участников инцидента нанес ножевое ранение своему оппоненту и попытался скрыться с места происшествия на рейсовом автобусе. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника 1994 г.р. и доставили в отдел полиции, - сообщает прессс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

25-летний пострадавший был госпитализирован с ножевым ранением. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тэги: драки
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологжанин, являясь директором строительной фирмы, присвоил себе около 50 миллионов рублей
В Верховажском районе из-за выехавшего на встречку лесовоза погибли двое взрослых и ребенок
Вологодская область на первом месте среди регионов России по числу потребительских банкротств
В Устюженском районе за рулем съехавшей в кювет машины нашли мертвого водителя
Двое вологжан избили знакомого в сауне и вывезли его умирать в Осановскую рощу
В Тотемском районе глава поселения оплатила фирме местного депутата невыполненные работы
В Верховажском районе из-за выбежавшего на дорогу лося в ДТП погибли два человека
Жителя Вологды приговорили к условному сроку за секс с 15-летней девочкой
В Череповце в столкновении четырех машин погиб водитель ВАЗа
Вологжан приглашают помочь выбрать общественные места, где будут установлены скамейки
13.07.2017 [Общество]

В региональной программе «Вода Вологодчины» нет денег на улучшение качества питьевой воды

529
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Грязовецком районе возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты на Вохтожском ДОКе
Игровую площадку возле школы №16 в Вологде демонтировали из-за изношенного состояния
Торговые павильоны в Вологде демонтируют выборочно?
В Подмосковье сбежали из питомника зубры, которых готовили к отправке в Вологодскую область
В региональной программе «Вода Вологодчины» нет денег на улучшение качества питьевой воды
В детских садах Вологды открыли 553 дополнительных места
В Череповце из-за нарушения техники безопасности во время сварочных работ загорелся ТЦ "Макси"
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

6313
0
13.07.2017 [БлогоVO]

Вода прибывает

355
0
12.07.2017 [Обзор Прессы]

Федор Конюхов — о Марианской впадине, скворечниках, озоновых дырах и Гагарине

510
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика