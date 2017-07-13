В ночном клубе Вологды один посетитель ударил другого ножом и пытался скрыться от полиции на автобусе

В Вологде ссора между посетителями ночного клуба переросла в драку с ножом. Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений города, расположенном на улице Конева.

Рано утром 8 июля сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии получили сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в ночном клубе. Администратор заведения рассказал правоохранителям, что между двумя посетителями кафе возник конфликт, после чего мужчины вышли на улицу.

- В ходе ссоры один из участников инцидента нанес ножевое ранение своему оппоненту и попытался скрыться с места происшествия на рейсовом автобусе. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника 1994 г.р. и доставили в отдел полиции, - сообщает прессс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

25-летний пострадавший был госпитализирован с ножевым ранением. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.