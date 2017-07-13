В Вологодском промышленно-технологическом техникуме будут учить на юристов и пожарных

Две новые специальности появились в Вологодском промышленно-технологическом техникуме.

Учащиеся по специальности «Право и организация социального обеспечения» получат квалификацию «юрист». Обучаться по этому направлению могут в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, сообщает департамент образования области. Область профессиональной деятельности выпускников – реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. Подать заявления на новую специальность можно до 15 августа.

Кроме того, в техникуме появилось еще одно новое направление подготовки – «Пожарная безопасность». Прием заявлений на эту специальность (по очной форме обучения) осуществляется до 10 августа.

Вологодский промышленно-технологический техникум находится на ул. Ильюшина, 23. Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу, с 9-00 до 16-00. Возможна подача заявления и через портал Госуслуг.