Первый этап благоустройства набережной в Череповце планируют завершить в октябре

Первый этап строительства набережной реки Ягорбы в Череповце планируется завершить в октябре этого года.

Проект предусматривает устройство дорожного полотна от перекрестка Ленина — Набережная до улицы Университетской и обустройство насыпи.

– Ливневая канализация выполнена субподрядчиком на 96%. Подготовлено основание для подстанции, будем также делать обвязку и готовить место под фундамент, — отметил заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» Александр Тищенко.

Второй этап запланирован на 2018 год. На новой набережной построят автодорогу с пешеходными переходами, зоны отдыха и детские площадки, берег укрепят габионами (каркасами из металлической сетки, заполненныещебнем) производства завода «Северсталь-метиз», сообщает официальный сайт города Череповца.

На реализацию проекта выделено 168 миллионов рублей: это деньги из федерального бюджета по программе развития въездного туризма. Напомним, что осенью прошлого года Череповец уже договорился о получении из федерального бюджета 227 миллионов рублей на строительство второго этапа городской набережной.