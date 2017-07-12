Первый этап благоустройства набережной в Череповце планируют завершить в октябре

12.07.2017 [Общество]

Первый этап строительства набережной реки Ягорбы в Череповце планируется завершить в октябре этого года.

Проект предусматривает устройство дорожного полотна от перекрестка Ленина — Набережная до улицы Университетской и обустройство насыпи. 

 – Ливневая канализация выполнена субподрядчиком на 96%. Подготовлено основание для подстанции, будем также  делать обвязку и готовить место под фундамент, — отметил заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» Александр Тищенко.

Второй этап запланирован на 2018 год. На новой набережной построят автодорогу  с пешеходными переходами, зоны отдыха и детские площадки, берег укрепят габионами (каркасами из металлической сетки, заполненныещебнем) производства завода «Северсталь-метиз», сообщает официальный сайт города Череповца.

На реализацию проекта выделено 168 миллионов рублей: это деньги из федерального бюджета по программе развития въездного туризма. Напомним, что осенью прошлого года Череповец уже договорился о получении из федерального  бюджета 227 миллионов рублей на строительство второго этапа городской набережной.

Тэги: благоустройство
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