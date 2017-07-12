На площади Чайковского в Вологде установят антивандальные скамейки

В Вологде начались работы по благоустройству площади Чайковского. Сейчас там устанавливают новый бордюрный камень, который будет обрамлять тротуары и прогулочную зону в центре площади. Ее выложат брусчаткой серого и красного цвета, сообщает пресс-служба городской администрации.

Также на площади будет размещена спортивная площадка с тренажерами и детский городок. Предусмотрены скамейки и урны.

- На площади установят три кольцевые скамейки, которые будут располагаться по центру. Они антивандальные – сделаны из камня и плотной клееной древесины. Также здесь появятся 16 лавочек в таком же стиле и столько же урн. Все это изготавливается по спецзаказу, – уточняет исполняющий обязанности начальника департамента градостроительства Вологды Александр Борисовский.

Напомним, что благоустройство площади Чайковского проходит в рамках проекта «Городская среда». Погодные условия вносят коррективы, но чтобы выдерживать график, строители работают все время, пока нет дождя.

На работы подрядчик дает гарантию – 4 года. Территорию вокруг площади обещают привестив порядок позже.

- При реализации программы «Комфортная городская среда» мы говорим о комплексном подходе. Поэтому требующие ремонта тротуары и дворовые территории вокруг площади Чайковского будут учитываться при формировании пятилетней программы до 2022 года, – прокомментировал мэр Вологды Андрей Травников.

В рамках проекта «Городская среда» также будут благоустроены другие общественные пространства и 51 дворовая территория. На это направлено 265 млн рублей из бюджетов федерации, области и города.