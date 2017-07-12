Вологжанин украл самовар, угнал служебный автомобиль и протаранил им ворота

12.07.2017 [Происшествия]

В дежурную часть УМВД России по г. Вологде от работника одной из организаций поступило сообщение об угоне служебного автомобиля  «Хендай». При этом потерпевший пояснил, что злоумышленник выехал с территории предприятия, протаранив ворота.  В момент угона также отключилась сигнализация и перестали работать камеры видеонаблюдения.

Сотрудники полиции объявили план «Перехват» и передали ориентировку дежурным нарядам. Уже через 20 минут сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД обнаружили автомобиль на улице Чернышевского. Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления и доставили его в отдел полиции, сообщает областное УМВД.

Подозреваемым оказался 26-летний вологжанин.  В беседе с оперативниками мужчина пояснил, что был знаком с порядком работы службы охраны, так как раньше там работал его родственник. Подозреваемый отключил сигнализацию и видеонаблюдение, после чего угнал автомобиль. При этом мужчина забрал с собой из подсобного помещения самовар и мобильный телефон. Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество и вернули законным владельцам.

Возбуждены уголовные дела  по части 1 статьи 158 (Кража), части 2 статьи 158 (Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище) и части 1 статьи 166 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Тэги: кража
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