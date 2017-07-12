Подушку для кружевоплетения XVIII века передали вологодскому музею кружева коллекционеры из Швейцарии

12.07.2017 [Общество]

Швейцарские коллекционеры Амалия Хюссер и Рут Шайдэггер-Майер подарили музею кружева в Вологде подушку для кружевоплетения 1756 года и тесьму с вплетением соломы. Торжественная передача экспонатов прошла в городе сегодня, сообщает пресс-служба вологодского музея-заповедника.

- На переданных предметах из кружева прослеживается традиционный рисунок, узор. Привлекает внимание тесьма с вплетениями соломы. Подобное кружево могло быть изготовлено в Европе в 20-30-е годы прошлого столетия. Научным сотрудникам музея предстоит анализ предметов, поступивших в фонд, уже позже сможем сказать ещё что-то интересное. Европейское кружево — всегда драгоценное приобретение для Вологодского музея-заповедника. Конечно же, подушка для кружевоплетения середины 18 века — замечательное пополнение запасников музея. Нам предстоит узнать историю подушки и, возможно, установить, какие уникальные предметы могли быть на ней сплетены, - рассказала генеральный директор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева.

Скорее всего, подставка и тесьма найдут свое место в экспозиции Музея кружева, либо будут использованы в передвижных выставках, связанных с вологодским брендом.

Напомним, что предметы от двух ценительниц искусства – Амелии Хюссер, подданной Швейцарии, и дочери швейцарского писателя Герхарда Майера Рут Шайдэггер-Майер – пополняют фонды вологодского музея регулярно. Культурное сотрудничество двух стран продолжается уже более пяти лет.

Так, например, в апреле 2012 года Рут Шайдэггер-Майер преподнесла в дар музею свою коллекцию кружева и вышивки XVIII — XX веков, в которой было около тысячи предметов. А в 2013 году Амелия Хюссер подарила музею 22 предмета крестьянской воскресной одежды Нидвальденского костюма конца XX века.

Тэги: кружево
Фото Вологодского музея-заповедника
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