За июнь 33 ребенка-сироты из Вологодской области нашли семью

12.07.2017 [Общество]

За июнь 2017 года 156 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, провели время в семьях жителей Вологодской области (среди них – 32 ребенка с ограниченными возможностями здоровья) в рамках акции «На каникулы в семью». В некоторых случаях временное пребывание превратилось в постоянное место жительства: 12 детей остались жить в семьях, еще 21 ребенок готовится к переходу из организаций в приемные семьи в самое ближайшее время. Благодаря восстановлению родителей в родительских правах еще несколько ребят смогли вернуться в свои кровные семьи, сообщает департамент социальной защиты населения.

Самые активные «летние родители» проживают в Вологде и Череповце, Белозерском, Великоустюгском, Сокольском районах. Акция не ограничивается только Вологодской областью: так, воспитанники центров помощи детям отдыхали в  Московской, Ленинградской, Архангельской, Ярославской, Смоленской и Свердловской областях.

Акция «На каникулы в семью» проводится по инициативе департамента социальной защиты населения Вологодской области в период с 20 марта по 1 октября 2017 года. Более подробную информацию можно узнать в отделе по вопросам семьи и детства по тел. 8 (8172) 23-01-39 (доб. 2139) или в органе опеки и попечительства по месту жительства.

Добавим, что в Вологодской области в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сегодня живут 609 детей.

Тэги: дети-сироты, детский дом
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