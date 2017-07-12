Выходец из Тывы Артур Габисов стал новым прокурором Череповца

12.07.2017 [Общество]

Новым прокурором Череповца назначен Артур Габисов. Ранее он работал прокурором Кызылской межрайонной прокуратуры в Тыве, в 2016 году его перевели на пост Хотынецкого межрайонного прокурора в Орловской области.

В Вологодскую область Габисов переехал после назначения прокурором Вологодской области Александра Гринева, который до этого работал прокурором республики Тыва, сообщает официальный сайт мэрии Череповца.

Мэр Юрий Кузин, обозначая основные проблемы города перед новым руководителем, заметил, что уровень преступности, согласно соцопросам, находится на 19 месте среди всех волнующих горожан вопросов. Лидирует среди проблем сфера ЖКХ.

Напомним, что экс-прокурор Череповца Дмитрий Лазарев возглавил городской комитет по охране окружающей среды.

Тэги: прокуратура
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