У жителей Вологодской области остался месяц, чтобы присоединиться к бесплатной программе для предпринимателей «Бизнес класс»

12.07.2017 [Новости компаний]

В Вологодской области, как и в ряде других регионов России, продолжается регистрация участников бесплатной программы «Бизнес класс». Курс, организаторами которого выступают Сбербанк и Google, подготовлен ведущими российскими экспертами и направлен на развитие малого и микробизнеса в регионе.

«В ходе проекта начинающие предприниматели смогут разработать пошаговый план для открытия своего дела, а также получат практические знания для его развития, а более опытные участники узнают, какие методы и инструменты помогут им вывести бизнес на новый уровень, и научатся применять их на практике», - комментирует управляющий Вологодским отделением Сбербанка Сергей Нечаев.

На территории Вологодской области программа «Бизнес класс» реализуется при активной поддержке правительства области.

«Для тех, кто только создал проект своего бизнеса на бумаге, участие в данной программе поможет получить актуальные знания, поверить в себя», – комментирует заместитель начальника Департамента экономического развития области Людмила Боричева, - «Программа «Бизнес класс» является бесплатной, что делает ее доступной для широкого круга жителей Вологодской области»

Дистанционное обучение по программе «Бизнес класс» начнется 15 августа и продлится пять месяцев. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте business-class.pro. При регистрации в программе участники смогут выбрать одну из двух траекторий обучения: «Я хочу начать собственный бизнес» и «Я хочу развивать существующий бизнес». Каждое из направлений учитывает основные интересы и потребности настоящих и будущих представителей малого и среднего предпринимательства. Курс включает восемь онлайн-модулей и четыре очных мастер-класса. Самым активным участникам проекта опытные наставники помогут сделать первые шаги на пути развития или создания бизнеса. Также планируется проведение дополнительных консультации в формате вебинаров

После прохождения всех модулей и тестирований участники получат электронный сертификат, подтверждающий успешное прохождение программы «Бизнес класс».​ Информацию о проекте можно получить в Корпорации развития Вологодской области, Вологодском бизнес-инкубаторе и «Агентстве городского развития», а также в отделениях Сбербанка и на сайте программы business-class.pro.

 

Тэги: сбербанк
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