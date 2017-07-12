В Череповце после пьянки в гараже сгорели автомастерская и машина

В Череповце ночью загорелся металлический гараж на улице Осенней. Огнем уничтожена машина, которую пригнали туда для ремонта.

Сигнал о возгорании на улице Осенней в микрорайоне Ясная поляна поступил на пульт «01» накануне в 23.47. На территории парковки располагался металлический гараж, размером 6 на 8 метров, в котором оказывали услуги по ремонту автомобилей и шиномонтажу. В гараже проживал его 43-летний владелец.

- Вечером в гараже собралась компания, мужчины употребляли алкоголь. К моменту возгорания, по воспоминаниям выпившего хозяина, они оставались в гараже вдвоем. Из-за чего возник пожар, он пояснить не смог. Огнем уничтожена внутренняя отделка гаража, имущество, а также автомобиль, который находился на ремонте, - сообщает региональное управление МЧС.

Установить марку сгоревшего автомобиля из-за повреждений нельзя, но, по словам хозяина гаража, это «Reno Kangoo». Причина пожара – неосторожное обращение с огнем со стороны одного из мужчин.