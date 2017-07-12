В Соколе пенсионера, жестоко обращавшегося с женой, задержали по подозрению в ее убийстве

12.07.2017 [Происшествия]

65-летнего жителя Сокола задержали по подозрению в убийстве жены. Тело пенсионерки было найдено рано утром 10 июля в ее квартире.

По версии следствия, между находившимися в состоянии алкогольного опьянения супругами произошла ссора, в ходе которой сокольчанин начал бить женщину по голове и телу. От полученных травм потерпевшая вскоре скончалась на месте происшествия. По некоторым данным, ранее мужчина был замечен в жестоком обращении с супругой.

- Следствием выясняются все обстоятельства и причины совершенного преступления, планируется проведение мужчине стационарной психиатрической экспертизы, решается вопрос о его аресте. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: убийство, жестокость
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