В Соколе пенсионера, жестоко обращавшегося с женой, задержали по подозрению в ее убийстве
12.07.2017 [Происшествия]
65-летнего жителя Сокола задержали по подозрению в убийстве жены. Тело пенсионерки было найдено рано утром 10 июля в ее квартире.
По версии следствия, между находившимися в состоянии алкогольного опьянения супругами произошла ссора, в ходе которой сокольчанин начал бить женщину по голове и телу. От полученных травм потерпевшая вскоре скончалась на месте происшествия. По некоторым данным, ранее мужчина был замечен в жестоком обращении с супругой.
- Следствием выясняются все обстоятельства и причины совершенного преступления, планируется проведение мужчине стационарной психиатрической экспертизы, решается вопрос о его аресте. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.