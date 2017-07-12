Два сельхозпредприятия из Бабушкинского и Тотемского районов получат гранты на покупку оборудования

12.07.2017 [Экономика]

Сельхозкооперативы «Родник» из Бабушкинского и «Кооппродукт» Тотемского районов получат гранты из областного бюджета на покупку оборудования. Такое решение приняла накануне комиссия департамента сельского хозяйства, сообщает сайт регионального правительства.

СППК «Родник» планирует приобрести автомат для фасовки сметаны и йогурта в пластиковые стаканы, а также лабораторное для анализа сырого молока и готовой молочной продукции. Общая стоимость проекта – 1, 2 млн. рублей, из них 738 тыс. рублей предприятие получит в качестве гранта.

ССППК «Кооппродукт» деньги нужны на реконструкцию колбасного цеха, а также приобретение и установку нового оборудования. Так, например, предприятие планирует закупить тестомесильную и тестораскаточную машины для производства полуфабрикатов в тесте, вакуумный куттер для производства колбасных изделий, камеру шоковой заморозки для производства полуфабрикатов. Общая стоимость проекта – 6 млн. рублей, на его реализацию выделят грант в 3,6 млн. рублей.

Тэги: продукты, гранты, сельское хозяйство
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