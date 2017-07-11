В Череповце в столкновении четырех машин погиб водитель ВАЗа

«Порше Кайен», ВАЗ, «Тойота» и «Опель» столкнулись сегодня днем часов на Кирилловском шоссе в Череповце. В аварии погиб водитель отечественного авто.

ДТП произошло около 15 часов у дома № 86. По предварительной версии, 42-летний мужчина за рулем «Порше Кайен», двигаясь в сторону Череповца в крайней левой полосе, выехал на полосу встречного движения, где врезался в ВАЗ-2014. От удара «Порше» отбросило на «Тойоту», в которую потом также врезался «Опель Астра».

В результате ДТП 64-летний водитель ВАЗа получил смертельную травму, 54-летний водитель «Опеля» - ссадину левого предплечья, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Как сообщает официальный сайт Череповца, за рулем «Порше» находился Евгений Диулин, который в марте этого года выиграл 7 368 840 рублей в «Гослото «5 из 36»».