В Череповце в столкновении четырех машин погиб водитель ВАЗа

11.07.2017 [Происшествия]

«Порше Кайен», ВАЗ, «Тойота» и «Опель» столкнулись сегодня днем часов на Кирилловском шоссе в Череповце. В аварии погиб водитель отечественного авто.

ДТП произошло около 15 часов у дома № 86. По предварительной версии, 42-летний  мужчина за рулем «Порше Кайен», двигаясь в сторону Череповца в крайней левой полосе, выехал на полосу встречного движения, где врезался в ВАЗ-2014. От удара «Порше» отбросило на «Тойоту», в которую потом также врезался «Опель Астра».

В результате ДТП 64-летний водитель ВАЗа получил смертельную травму, 54-летний водитель «Опеля» - ссадину левого предплечья, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Как сообщает официальный сайт Череповца, за рулем «Порше» находился Евгений Диулин, который в марте этого года выиграл 7 368 840 рублей в «Гослото «5 из 36»».

Тэги: ДТП, гибель человека
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